В поселке Опытный Цивильского округа прошел хоккейный турнир памяти Александра Сорокина

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Обычно подобные спортивные праздники проводят в столице республики или в райцентрах, где, как правило, существует необходимая для этого инфраструктура. Теперь по инициативе жителей она создается в поселке Опытный.

Вот уже пятый год подряд проводят эти соревнования брат Александра, председатель совета директоров АО «ЭЛАРА» Владимир Сорокин и администрация Опытного сельского поселения.


🏒 В этой схватке с командой Цивильского округа хоккеисты Опытного одержали победу со счетом 3:1.

Сделал большой подарок Владимир Сорокин и юным спортсменам — теперь они обладатели комплектов современной хоккейной формы.

«Благодаря такой поддержке уроженца поселка Владимира Сорокина, который так много вкладывает в развитие своей малой родины, вскоре может случиться так, что уже большая Родина будет гордиться хоккеистом из Опытного, нашим земляком!», — считают жители поселка.
СПРАВКА «СЧ»

Сорокин Александр Алексеевич — уроженец поселка Опытный Цивильского района Чувашской Республики. Всю свою жизнь он  работал бригадиром полевой бригады ОПХ «Колос». Активно играл в хоккей, был нападающим команды «Авторучка» п. Опытный. Александр Сорокин был инициатором развития хоккея в Опытном сельском поселении.

Опубликовано: 25 февраля 2023 г.


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