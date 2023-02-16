Планерка Главы: налогам — единый счет, а соцвыплатам — индексация

На прошлой неделе в республике после большого перерыва прошел единый информационный день. Его итоги высоко оценил Глава Чувашии Олег Николаев на традиционном правительственном совещании.

Мероприятие показало живой интерес людей к непосредственному общению с представителями власти, отметил Глава. И попросил глав округов впредь широко анонсировать информдень и готовить перечень вопросов.

Также на днях отправлен очередной гуманитарный груз в зону СВО. Он, в первую очередь, предназначен для военнослужащих, но известно, что они делятся посылками и с местным населением. Глава предложил эту работу организовывать максимально централизованно, в составе единой колонны, что одобряется администрациями территорий СВО и самими военнослужащими, поскольку так проще сопровождать грузы. В отличие от их отправки маленькими группами из муниципалитетов.

Глава также коснулся встречи с представителями Росатома. Обсуждался ряд совместных проектов, в частности, производства поликремния на «Химпроме» и перемещения грузов на магнитной подушке. Минпромэнерго поручено в кратчайшие сроки отработать достигнутые договоренности и своевременно включиться в дальнейшие переговоры.

ПОРУЧЕНИЕ.

В течение двух недель выйти на стопроцентный уровень заключения контрактов по освоению бюджетных средств.

Вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов представил предварительные итоги социально-экономического развития республики за минувший январь. Наиболее важный из них — преодоление спада в промышленности — она прибавила на 1,5% к тому же месяцу прошлого года. Министр обозначил непрекращающуюся высокую потребность промышленной отрасли в кадрах, которая на сегодня составляет порядка 1700 человек.

Впечатляющие результаты по вводу жилья — на 80% выше, чем в январе 2022 года. Но инфляция не стояла на месте — она увеличилась на 1% к декабрю прошлого года, что выше на 0,2% среднего показателя по стране. Больше всего — на 1,6% — «подросли» цены на продтовары. Наблюдается спад розничного товарооборота — 96,5% к январю 2022 года, что характерно для всей страны.

Наиболее существенное снижение в Чебоксарах — до 88%. И во внешнеторговом обороте республики минус 4,7%. Однако радует прирост численности субъектов малого и среднего бизнеса — на 25%. Соответственно — численности занятых в этой сфере на 10%.

На исполнение бюджета республики за январь 2023 года определенный отпечаток наложили завершение муниципальной реформы и переход на единый налоговый счет, отметил первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков. Доходы консолидированного бюджета составили 10,2 млрд рублей, расходы — 4,3 млрд. На 7,6% выросли собственные поступления. Положительная динамика по НДФЛ, налогу на прибыль. Аналогичная картина и по параметрам республиканского бюджета, доходы которого выросли на 36,3%, собственные — на 12,7%.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Можно констатировать, что год мы начали достаточно неплохо. Но есть вопросы, требующие отладки в связи с переходом на единый налоговый счет. Или максимальный сервис для налогоплательщиков. Мы видим, как уже в начале года благодаря этому им возвращаются положенные вычеты, прежде всего, по НДФЛ. Тут требуется отладить бюджетный процесс».

С переходом на единый налоговый платеж принципиально поменялся механизм, который пока отлаживается, констатировал министр. Сумма от плательщика зачисляется на конкретный вид налога лишь после предоставления декларации. Применение единого счета сказалось прежде всего на налоге, взимаемом с использованием «упрощенки».

Оценивая итоги января и ставя задачи на последующий период, Глава республики коснулся заключения контрактов по освоению выделенных бюджетных средств.

Сроки установлены, но есть еще над чем поработать — законтрактовано только чуть более 55% предусмотренных денег. «Прошу эту работу держать на строгом контроле, чтобы в течение двух недель выйти на стропроцентный уровень», — поручил он.

ПОРУЧЕНИЕ.

Держать на особом контроле вопросы обеспечения социальными выплатами льготных категорий граждан. Ни в коем случае не допускать нарушений сроков этих выплат.

С 1 февраля текущего года проиндексированы социальные выплаты населению республики. Как доложил управляющий Отделением фонда пенсионного и социального страхования РФ по Чувашской Республике Валерий Николаев, это делается для компенсации роста потребительских цен. Коэффициент индексации составляет 1,119. Всего она коснется 35 категорий населения общей численностью 150 тыс. получателей. Увеличен размер ежемесячной выплаты более 92 тыс. граждан, имеющих федеральные льготы.

С указанной даты предельная стоимость пребывания в санаторно-курортных организациях, которое оплачивает льготникам социальный фонд, установлена в размере 1635 рублей в день. Повышены также выплаты пострадавшим на производстве или получившим профессиональное заболевание.

ПОРУЧЕНИЕ.

В точно обозначенные сроки реализовывать проект регионального инвестиционного стандарта на территории Чувашии.

В республике реализуется проект регионального инвестиционного стандарта. Его цель — сократить путь инвестора от возникновения идеи до осуществления капиталовложений. Как идет реализация проекта, запущенного в 2021 году Минэкономразвития России, рассказал Дмитрий Краснов.

Стандарты касаются всех сфер инвестирования — от взаимодействия с контрольно-надзорными органами и исполнительной властью на всех уровнях до подключения к сетям. Работа эта должна быть завершена в декабре нынешнего года и ставит конечной целью увеличение притока инвестиций. Практика показывает, что реализация инвестпроектов зачастую затягивается как раз ввиду отсутствия сопутствующей инфраструктуры. Министр назвал основные этапы реализации проекта и обозначил конечную дату — декабрь 2023 года. Глава республики попросил «ускориться и не ждать крайних дат».

На совещании министр физической культуры и спорта Василий Петров рассказал об итогах X Республиканских зимних сельских спортивных игр. 19 февраля они стартовали сразу на нескольких площадках в Красноармейском муниципальном округе, в них приняли участие около 400 сельских спортсменов из 21 муниципалитета. Были выявлены победители в лыжных гонках, полиатлоне, стрельбе и других видах. Сельские механизаторы состязались за трофеи по результатам трех элементов программы.

В общекомандном зачете лидером турнирной таблицы стала дружина Чебоксарского муниципального округа. На втором месте — Вурнарский, на третьем — Красноармейский муниципальный округ.