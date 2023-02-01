Чебоксары и Киров снова свяжет автобусное сообщение

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Как сообщает информационный портал «Вятка-на-сети», перевозчик, АО «КировПассажирАвтотранс», с 21 февраля возобновил междугородные пассажирские перевозки до столицы Чувашии. Автобус маршрута № 5923 «Киров — п. Сернур — п. Советский — Чебоксары» будет отправляться с автовокзала города Кирова ежедневно в 07:00, а с автовокзала города Чебоксары — в 07:25. Время в пути составит 7 часов 30 минут.

Правда, с ценой билета до Чебоксар возникли некоторые расхождения. И «Вятка-на-сети», и другие СМИ региона обозначили стоимость проезда в 1200 рублей. А на сайте самого Кировского автовокзала билет стоит чуть подороже — 1320 рублей.

Опубликовано: 20 февраля 2023 г.


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