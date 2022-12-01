В Канашскую больницу поступили аппараты ИВЛ

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Сразу четыре новых аппарата искусственной вентиляции легких поступили в Канашский межтерриториальный медицинский центр. Они были закуплены по программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» и установлены в отделении неврологии, кардиологии и анестезиологии-
реанимации. Канашский межтерриториальный медицинский центр оказывает экстренную и плановую медицинскую помощь населению восьми районов Чувашии, а это в общей сложности более 200000 человек. Новые аппараты ИВЛ имеют расширенный диапазон функций, которые используются в первую очередь в реанимации и интенсивной терапии, сообщает Минздрав Чувашии.

Опубликовано: 15 декабря 2022 г.


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