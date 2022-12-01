В Яльчикском районе готовится к открытию новый ФАП 

Завершается строительство фельдшерско-акушерского пункта в деревне Белая Воложка. Почти закончена внутренняя отделка, подведены коммуникации, приведена в порядок территория, осталось лишь получить и расставить мебель, сообщают в администрации района.

Новый ФАП возведен благодаря программе модернизации первичного звена по нацпроекту «Здравоохранение».

По словам главного врача Яльчикской ЦРБ Надежды Урковой, он станет 14-м современным фельдшерско-акушерским пунктом в районе и далеко не последним: строительство таких медпунктов и врачебных амбулаторий продолжится. Сельские ФАПы должны вывести медицинское обслуживание на новый уровень, благодаря им создаются современные условия для оказания первичной медицинской помощи жителям села, считает главврач.

Вот и в фельдшерско-акушерском пункте Белой Воложки есть все необходимое для приема пациентов: комфортные и теплые помещения, кабинет врача, процедурная и пандусы для маломобильных граждан.

Жители Белой Воложки и близлежащих деревень с нетерпением ждут открытия нового ФАПа.