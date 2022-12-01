Пожар в Ядринском районе унес жизни трех человек

Трагедия произошла ночью 8 декабря в селе Полянки. Огонь вспыхнул в одном из домов на улице Садовой. В результате пожара погибли двое мужчин 1978 года рождения, один из которых хозяин дома, и женщина 1983 года рождения. Пламя уничтожило часть кровли строения. Открытое горение ликвидировали спустя полтора часа, при этом пожарным удалось защитить от огня соседние дома. В тушении были задействованы 12 спасателей и пять единиц пожарной техники. По предварительной версии, причиной возгорания могла стать неосторожность при курении.