Сегодня в России отмечают День героев Отечества

Эта памятная дата была утверждена 28 февраля 2007 года и внесена в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России». День выбран не случайно — до 1917 года в России существовала традиция чествовать 9 декабря (26 ноября по старому стилю) всех кавалеров Георгиевских отличий – от таких знаменитых полководцев как Александр Суворов и Михаил Кутузов до простых солдат, матросов и казаков, награжденных Георгиевскими крестами.

Торжественные церемонии в честь Дня героев прошли по всей стране. Отметили его и в Чебоксарах, в мемориальном комплексе «Победа». Среди тех, кто в память о героях возложил цветы к Вечному огню, были главный федеральный инспектор по Чувашской Республике Григорий Сергеев, руководитель Администрации Главы Чувашии Вячеслав Борисов, прокурор республики Андрей Фомин, глава города Чебоксары Евгений Кадышев и глава администрации Чебоксар Денис Спирин, а также ветераны боевых действий, студенты волонтеры…

А накануне Дня героев Отечества в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца состоялась церемония вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России – тем, кто проявил исключительную доблесть и отвагу в ходе специальной военной операции

«Мы преклоняемся перед нашими предками, создавшими великую, полную побед историю России, — отметил на торжественной церемонии Президент России Владимир Путин. – И гордимся солдатами, офицерами, добровольцами, ополченцами, которые воюют сейчас, участвуют в специальной военной операции, с честью выполняют боевые задачи, защищая жизнь и достоинство наших сограждан. Сегодня праздничный день, но мы не должны забывать, и о тех, кто сегодня не с нами, кто ушёл из жизни, защищая Родину, кто находится сегодня на излечении и восстанавливает силы – пожелаем этим нашим ребятам здоровья и благополучия. Мы никогда не должны, и не будем забывать об их семьях, о близких, о тех, кто сделал их героями…»