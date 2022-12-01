До нового года клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» могут оплатить долги без пени

Меньше четырех недель осталось у клиентов филиала Марий Эл и Чувашии «ЭнергосбыТ Плюс», чтобы оплатить долги за отопление и горячее водоснабжение без дополнительных расходов. До 31 декабря 2022 года сделать это можно в рамках акции «В Новый год – без долгов!». Участникам будут списаны начисленные пени (не распространяется на пени, взысканные по решению суда). Кроме того, будет проведен розыгрыш ценных подарков.

Стать участниками акции могут жители Йошкар-Олы, Чебоксар и Новочебоксарска, находящиеся на обслуживании в филиале Марий Эл и Чувашии «ЭнергосбыТ Плюс». Клиентам необходимо до конца текущего года погасить имеющуюся задолженность за отопление и горячую воду и оплатить рекомендуемый платеж за декабрь вместе с ноябрьским счетом.

Награждение победителей запланировано на февраль 2023 года. Победители будут определены случайным выбором. Итоги акции будут опубликованы в средствах массовой информации, а также на официальном сайте организатора.

Напомним, для быстрой и выгодной оплаты счетов клиенты компании могут воспользоваться дистанционными сервисами на сайте компании, а также мобильным приложением «ЭнергосбыТ+».

Подробности акции можно узнать на сайте компании, в офисах филиала Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» и по телефону 8 (800) 100-75-30.