Авторынок России в 2022 году сократится на 60%

И составит 664-666 тыс. автомобилей. Это на 1 млн меньше, чем годом раньше, пишет газета «Коммерсантъ» на основе прогноза профильных аналитиков.

В условиях дефицита не будет традиционных новогодних распродаж: у дилеров теперь нет необходимости выполнять годовые планы импортеров и избавляться от запасов. Аналитики отмечают, что цены теперь пойдут вниз только по мере насыщения рынка.

Автомобильные эксперты не ожидают активного всплеска спроса на автомобили в декабре — ранее традиционном сезоне предновогодних распродаж, по прогнозам, продажи будут примерно на том же уровне, что и в ноябре.