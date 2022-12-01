Жители «Солнечного» обратились за помощью к Николаю Федорову

Парк или шашлычный дворик?

На личный прием к члену Совета Федерации России Николаю Федорову жители чебоксарского микрорайона «Солнечный» пришли с насущной просьбой — помочь им отстоять близлежащий зеленый массив от посягательств недобросовестного предпринимателя, который собирается разместить там сразу несколько шашлычных.

«Рядом с этим местом есть не только жилые дома, но и детские площадки, школа, скоро построят детский садик. И иметь таких соседей нам не хотелось бы. Изначально арендатор обращался к нам, чтобы мы согласовали проект, но увидев его, мы поняли, что на самом деле никакой рекреационной деятельности там вестись не будет», — рассказали местные жители.

По их словам, Чебоксарская межрайонная природоохранная прокуратура опротестовала решение Минприроды Чувашии, которое в свое время выдало положительное заключение на проект освоения леса. Предприниматель предупрежден о недопустимости нарушения закона. Но тем не менее продолжает упорствовать и уже собирается прокладывать линию электропередачи к земельному участку. «Мы бы хотели, чтобы у нас под окнами был благоустроенный парк для отдыха, с велодорожками летом и лыжными трассами зимой, а не дымящие мангалы», — говорят жители «Солнечного».

Николая Федорова такое положение дел возмутило, он пообещал всемерно поддержать горожан и взять ситуацию под личный контроль. Кроме того, парламентарий рассмотрел другие обращения — представители одного из вузов просили оказать помощь в сохранении диссертационного совета по защите докторских диссертаций; граждане озвучили предложения по совершенствованию деятельности Агентства по страхованию вкладов, развитию в республике IT-сферы и обеспечению экологической безопасности; были просьбы, касающиеся улучшения жилищных условий и поддержки тружеников агропромышленного комплекса.