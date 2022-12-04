Производители дверей соберутся за круглым столом

В целях развития кооперации между участниками рынка дверной индустрии 7 декабря в Чебоксарах пройдет круглый стол «Современные технологии и материалы для производства межкомнатных дверей»

Организаторы: Центр кластерного развития Чувашской Республики, Информационно-аналитическое агентство «ДверноеДело», Ассоциация «ПИКОП» (дверной кластер).

Темы, обсуждаемые на круглом столе:

Тенденции на рынке дверной фурнитуры,

Профессиональные покрытия для дверей,

Облицовывание профиля LPL пленками,

Кластер производителей дверей: ключевые тренды, тенденции и проблемы,

Цветная дверная фурнитура для производителей дверей,

Ассортимент и новинки AGB на рынке России,

Перегородки. Разнообразие и перспективы,

Тренды и тенденции на рынке стекла для межкомнатных дверей и перегородок,

Ситуация в дверных столицах России.

Также будет проходить выставка изделий, сырья и комплектующих в сфере дверного производства.

Круглый стол пройдет 7 декабря 2022 г. с 10.00 до 15.00 по адресу: г. Чебоксары, ул. Юрия Гагарина, 34/2, Зал «Модерн».

Для участия необходимо пройти электронную регистрацию по ссылке: https://forms.yandex.ru/cloud/6380b6fb5056909cdafe6dc7/

Участие бесплатное!

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