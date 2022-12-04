Производители дверей соберутся за круглым столом

В целях развития кооперации между участниками рынка дверной индустрии 7 декабря в Чебоксарах пройдет круглый стол «Современные технологии и материалы для производства межкомнатных дверей»
Организаторы: Центр кластерного развития Чувашской Республики, Информационно-аналитическое агентство «ДверноеДело», Ассоциация «ПИКОП» (дверной кластер).
Темы, обсуждаемые на круглом столе:
- Тенденции на рынке дверной фурнитуры,
- Профессиональные покрытия для дверей,
- Облицовывание профиля LPL пленками,
- Кластер производителей дверей: ключевые тренды, тенденции и проблемы,
- Цветная дверная фурнитура для производителей дверей,
- Ассортимент и новинки AGB на рынке России,
- Перегородки. Разнообразие и перспективы,
- Тренды и тенденции на рынке стекла для межкомнатных дверей и перегородок,
- Ситуация в дверных столицах России.
Также будет проходить выставка изделий, сырья и комплектующих в сфере дверного производства.
Круглый стол пройдет 7 декабря 2022 г. с 10.00 до 15.00 по адресу: г. Чебоксары, ул. Юрия Гагарина, 34/2, Зал «Модерн».
Для участия необходимо пройти электронную регистрацию по ссылке: https://forms.yandex.ru/cloud/6380b6fb5056909cdafe6dc7/
Участие бесплатное!