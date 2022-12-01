Месяц счастья фигуристки Сотниковой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова, имеющая чувашские корни, стала мамой. Новый жизненный статус триумфатора Игр-2014 в Сочи оказался сюрпризом для ее поклонников.

Свою беременность фигуристка не афишировала, а о рождении ребенка сообщила в соцсетях спустя неделю после события. Да и то без указания деталей — пола ребенка, имени, отчества… А когда ребенку исполнился месяц, Аделина опубликовала в соцсетях свои фото с малышом. Без всяких подробностей, только эмоции. «Один месяц счастья. Один месяц бесконечной любви, — написала она. — Время так пролетело… Только недавно ходила с животиком, а уже целый месяц наше сокровище с нами».

НАПОМНИМ

Аделина Сотникова — правнучка Героя Советского Союза, уроженца Алатыря Александра Кочетова. Несколько лет назад фигуристка приезжала в Чебоксары, приняла участие в открытии названного в его честь Чувашского кадетского корпуса ПФО. Она — первая в истории отечественного спорта фигуристка, выигравшая «золото» Олимпиады в одиночном катании.

Фото championat.com