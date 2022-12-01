Сборная Чувашия по регболу завоевала серебряные награды чемпионата России в Рязани

В турнире лучших регболистов страны принимали участие семь команд. Они сражались за награды в условиях жесткой конкуренции — никто не хотел уступать. При этом дружина из Чувашии до битвы за золотые награды добралась без осечек, одержав три победы над коллективами из Новосибирска, Омска и Рязани, сообщили в Минспорте Чувашии. Но в финале наши регболисты уступили команде «Сибирь» (Новосибирск) и стали обладателями серебряных наград. Третье место заняла команда из Рязани.

После окончания соревнований Глава республики Олег Николаев поздравил спортсменов с завоеванными медалями, отметив высокий профессионализм и мастерство атлетов, достойно защитивших спортивную честь Чувашии. Регболисты в свою очередь поблагодарили всех любителей спорта за поддержку, которую они чувствовали во время турнира.