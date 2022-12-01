Про полис ОМС: информация, которую должен знать каждый

Полис обязательного медицинского страхования (далее — полис ОМС) удостоверяет право гражданина на получение бесплатной медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы государственных гарантий, утвержденной Правительством Российской Федерации. У застрахованных граждан он есть в виде бумажного бланка синего цвета или пластиковой карты с чипом.

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2022 года № 204ФЗ (далее — Федеральный закон) с 1 декабря 2022 года состоится запуск полиса ОМС в цифровом формате. Он будет автоматически генерироваться в виде штрих-кода при рождении ребенка или получении российского гражданства при появлении соответствующих записей в реестре ЗАГС или по заявлению гражданина.

Данные о полисе будут вноситься в федеральный единый реестр застрахованных лиц. Он будет формироваться на основании записей, предоставленными территориальными фондами ОМС субъектов Российской Федерации на основании сведений, предоставляемых госорганами, включая органы ЗАГС и Федеральную миграционную службу.

Переход на «цифру» в системе ОМС в перспективе избавит граждан от необходимости иметь полис ОМС на материальном носителе и будет представлять собой уникальную последовательность символов в виде штрих-кода. При этом ранее выданные полисы ОМС единого образца — бумажные или электронные — не утрачивают своего действия.

По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, запуск цифрового полиса наладит быструю коммуникацию пациента с медорганизацией при обращении за медицинской помощью. Поэтому с 1 декабря 2022 года вносятся изменения в Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» в части обязанностей застрахованных лиц. Так, при обращении за медицинской помощью (за исключением случаев получения экстренной медицинской помощи) пациент по своему выбору может предъявить или полис ОМС на материальном носителе (старого образца, выданный до 1 мая 2011 года, единого образца — бумажный или электронный, выписку из Единого регистра застрахованных лиц в виде штрих-кода), или документ, удостоверяющий личность (для детей в возрасте до четырнадцати лет — свидетельство о рождении, с 14 лет — паспорт гражданина России). Как отметил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин: «Людям важно попасть к врачу и получить гарантированную бесплатную медпомощь без лишних бюрократических процедур».

Идентификация застрахованных при их обращении за медицинской помощью по документу, удостоверяющему личность, в информационных системах медорганизаций, работающих в Республиканской медицинской информационной системе, обеспечена.

Для актуализации персональных данных в Едином регистре застрахованных лиц гражданину необходимо обратиться в страховую медицинскую организацию, застрахованным которой он является, с документом, удостоверяющим личность, и СНИЛС в следующих случаях, если:

паспорт получен впервые (по достижении 14 лет информацию предоставляют родители несовершеннолетнего) или произведена его замена по достижении 20 или 45 лет;

получен новый паспорт взамен утерянного или в связи с изменением фамилии, имени, отчества;

изменился адрес регистрации по месту жительства;

на руках полис ОМС «старого» образца, выданный до 1 мая 2011 года;

изменился номер контактного телефона / адрес электронной почты.

В случае изменения фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность, места жительства информация в страховую компанию предоставляется в течение одного месяца со дня, когда эти изменения произошли. А в случае изменения фамилии, имени, отчества осуществляется также и переоформление полиса.

С 1 декабря 2022 года выдача полиса ОМС на материальном носителе будет осуществляться по запросу застрахованного лица или его представителя как выписка из Единого регистра застрахованных лиц в виде штрих-кода.

В случае, если после указанной даты возникнет необходимость переоформить полис ОМС или получить его дубликат, то после уведомления страховой компании и предоставления соответствующей информации, его можно самостоятельно распечатать из Личного кабинета с сайта Госуслуг (для всех пользователей, с подтвержденной учетной записью) на бумажном носителе / сохранить в виде изображения на смартфоне или обратиться в свою страховую компанию для получения выписки.

Если гражданин не обратился в страховую медицинскую организацию с заявлением о выборе / замене страховой компании, такое лицо считается застрахованным в страховой компании, определенной территориальным фондом. Распределение осуществляется между страховыми компаниями, осуществляющими свою деятельность в рамках ОМС, пропорционально числу уже имеющихся застрахованных лиц в каждой из них для заключения договоров о финансовом обеспечении ОМС.

Также необходимо помнить о том, что в случае изменения места жительства (переезд за пределы территории страхования) и отсутствия страховой медицинской организации, в которой ранее был застрахован гражданин, необходимо осуществить выбор страховой медицинской организации по новому месту жительства в течение одного месяца.

Территориальный фонд ОМС Чувашской Республики напоминает, что если у вас возникли вопросы по порядку оформления или действию уже имеющегося полиса ОМС, обращайтесь на «горячую линию» страховой компании, выдавшей вам полис ОМС:

АО «Чувашская медицинская страховая компания» — 8 800 201 95 46, (8352) 730 442;

АО «Страховая компания «Чувашия-Мед» — 8 800 250 02 26, (8352) 709 875.

Также, вы можете обратиться в Контакт-центр по вопросам ОМС на территории Чувашской Республики: 8 800 770 09 55 (выберите «1», если вы застрахованы в АО «СК «ЧувашияМед», «2» — в АО «Чувашская МСК»), если не знаете свою страховую компанию — дождитесь ответа оператора.

Ульяна Пчелкина, ТФОМС Чувашской Республики