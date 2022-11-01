Студентка из Чебоксар выиграла 56 миллионов рублей

Благодаря лотерее уроженка Чебоксар Екатерина, приехавшая учиться в Москву, сможет купить квартиру в столице и помочь нуждающимся.

Учится в Москве девушка уже три года. Однажды, сидя на лекции, она купила онлайн билет одной из государственных лотерей. Надо было отметить в игровом поле 12 произвольных чисел. Выигрывал тот, кто либо угадает все номера, либо не угадает ни одного. Екатерина выиграла по второму сценарию.

Из выигранных 56 млн рублей везучая студентка должна будет заплатить налог более 7 млн рублей, пишет «РГ». А на оставшиеся призовые деньги девушка рассчитывает купить квартиру, помочь своим близким, а часть средств отдать на благотворительность.