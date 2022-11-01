Обитатели зоопарка «Ельниковская роща» массово улучшили жилищные условия

Лисы, уссурийские еноты и енот-полоскун переехали в недавно достроенный вольер, расположенный в новой части зоопарка. Он соответствует всем требованиям, как для обитателей, так и для посетителей — с точки зрения безопасности, сообщают в «Ельниковской роще». Готовится к новоселью и волчонок, родившийся в зоопарке нынешней весной в семье волка Капрала и волкособа Тайги. Сейчас щенок повзрослел, жить вместе с отцом ему уже тесновато. Поэтому скоро он займет отдельный вольер.