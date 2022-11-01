В Чебоксарах угарный газ унес жизнь ребенка

Сегодня ночью в квартире по улице Кривова, дом №9 произошла трагедия – дети восьми и четырнадцати лет отравились угарным газом.

Восьмилетнего мальчика спасти не удалось, а его сестра госпитализирована в больницу с отравлением средней степени тяжести. В квартире находилась и мать детей, но она от госпитализации отказалась, сообщили в ЕДДС. По предварительной оценке горгаза, к беде привело отсутствие тяги во время пользования газовой колонкой. По факту отравления детей в квартире прокуратура Московского района Чебоксар организовала проверку, в ходе которой будут установлены точные причины произошедшего, а также дана оценка деятельности управляющей организации и газовой службы по контролю за безопасностью газоснабжения в указанном жилом доме.

Кстати

Это уже не первая трагедия с отравлением угарным газом в Чебоксарах в этом году. В январе произошел один подобный случай, а в феврале – два.