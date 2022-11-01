Мария Мамаева четырнадцать раз поднялась на пьедестал

Воспитанница спортшколы олимпийского резерва № 9 по плаванию Мария Мамаева продемонстрировала отличные результаты на первенстве и кубке России по спорту слепых, который недавно завершился в Раменском. По итогам кубка России Мария завоевала три серебряные награды — наша спортсменка поднялась на пьедестал почета дистанций 100 метров на спине и баттерфляем, а также на 200 метров комплексным плаванием. Также пловчиха заняла третье место на дистанции 400 метров вольным стилем. Отрадно отметить, что по результатам первенства России Мария Мамаева записала на свой счет восемь золотых наград и две серебряные медали.