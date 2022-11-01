Министр знает все темы и цифры

Что такое универсальные выплаты на детей, которые родители начнут получать со следующего года? Сколько людей, приехавших в нашу республику из Донбасса, нашли работу в Чувашии? Как поддерживают семьи участников спецоперации и как идут выплаты самим военнослужащим и контрактникам? Об этом и многом другом рассказала в студии «СЧ» министр труда и социальной защиты Чувашии Алёна Елизарова.

Кстати, перед началом интервью она не прочитала ни одной справки, не стала уточнять, какие вопросы вообще планируются— все темы изучены, все цифры — в памяти. Не отказалась ответить и на личные вопросы — не страшно ли ей, например, было прыгать с парашютом?

Читайте интервью министра труда и социальной защиты Чувашии Алёны Елизаровой в ближайших номерах газеты, а также смотрите его запись на сайте и в других медиа «Советской Чувашии».