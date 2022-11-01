В Чебоксарах выступит уникальный женский джаз-оркестр из Казани

В джазе много радости

По данным научных исследований, мужчины более успешны в джазе, нежели женщины. Они лучше владеют техникой джазовой игры, чаще берут соло и свободнее чувствуют себя в ансамбле. Уникальный женский джаз-оркестр «Фантазия» разрушает эти стереотипы. 17 ноября именитый биг-бенд из Казани, отмечающий 45-летие серией праздничных концертов, выступит во Дворце культуры имени Я. Ухсая.

Об оркестре из Поволжья, где все партии исполняют женщины, знают в Болгарии и Румынии, его записи хранятся в фондах Центрального телевидения. Минувшим летом музыканты побывали в Санкт-Петербурге и Архангельске на фестивалях «Джаз — детям» и «Дирекцион-НОРД» к 350-летию со дня рождения Петра Великого.

«Мы уверены, что у всех джазменов страны нынешний концертный сезон пройдет под эгидой столетия российского джаза», — рассказывают художественный руководитель коллектива, саксофонист Юрий Щербаков и восходящая звезда московской джазовой сцены Анастасия Иванова, с которой юбиляры подготовили совместную программу «В джазе только девушки».

В свои двадцать с небольшим она уже ярко заявила о себе на таких престижных фестивалях как «DЖАZZ-территория», «GNESIN-JAZZ» и «Джазовая провинция». Играла с оркестром Игоря Бутмана и создала собственный квартет «JAZZY START», ее имя занесено в энциклопедию детских достижений Челябинской области (Анастасия родилась в Снежинске).

В этом году молодая артистка одержала победу на конкурсе «Большой джаз» на телеканале «Россия-Культура», покорив жюри виртуозным вокалом и соло на тромбоне (по ее мнению, «просто певицей быть скучно»). «Я знаю английский язык, танцую свинг и получаю удовольствие от импровизации. Кроме того, в джазе много радости», — говорит гостья.