Сюжет о чебоксарском ретро-троллейбусе показали на ОТР

В очередной рейс по чебоксарским улицам ретро-троллейбус «ЗиУ-5» отправился 7 ноября, в день рождения Чебоксарского троллейбусного управления. В этот день на нем прокатилась и съемочная бригада Общественного телевидения России.

Это один из первых троллейбусов, который появился в Чебоксарах 58 лет назад, рассказали в своем сюжете журналисты ОТР. Фары, двери, таблички — все из прошлого века. Сохранились в салоне даже кассовые аппараты и компостеры. Сейчас ими не пользуются, но старшее поколение их хорошо помнит.

«Я горжусь, что мне доверили такой ретро-троллейбус, — сообщил журналистам водитель с 48-летним стажем Владимир Спиридонов. — И сам начинал работать на таких. Нравится он мне за надежность, за то, что не ломается. И в городе все на него обращают внимание — машины мимо проезжают, сигналят…»

В следующий раз троллейбусная «машина времени» выйдет в рейс на новогодние праздники, сообщают в администрации Чебоксар.