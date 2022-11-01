В Чебоксарах прошел фестиваль по фитнес-аэробике «Олимпийские надежды»

«Кнопочки» показали класс

В чебоксарской школе № 65 состоялись городской фестиваль детского спорта «Олимпийские надежды» по фитнес-аэробике, чемпионат и первенство города Чебоксары по фитнес-аэробике и акробатическому рок-н-роллу, фестиваль среди массовых дисциплин по акробатическому рок-н-роллу «Летай, мечтай, побеждай!». Всего в соревнованиях приняли участие порядка 40 команд со всей республики.

С каждым годом фитнес-аэробика привлекает все больше поклонников своей красотой и грациозностью. Спортсмены придумывают новые сценические образы, которые эффектно раскрывают на сцене во время выступлений. Соревнования по фитнес-аэробике на сцене школы № 65 проходили сразу в нескольких дисциплинах: спортивная аэробика, аэробика, аэробика 5 человек, степ-аэробика, аэробика двойка, хип-хоп, хип-хоп дуэт, хип-хоп большая группа.

В рамках фестиваля детского спорта «Олимпийские надежды» самая серьезная конкуренция развернулась в дисциплине степ-аэробика среди юных спортсменов 5-7 лет, а победу в турнире одержала команда «Кнопочки» под руководством Оксаны Вербиной. Второе место занял коллектив «Юла» (тренер Ольга Петрова), а третье — «Фиксики» (тренер Виктория Савельева).

ОКСАНА ВЕРБИНА, президент федераций фитнес-аэробики и акробатического рок-н-ролла Чувашии: «Я очень надеюсь, что фитнес-аэробика и акробатический рок-н-ролл станут еще более популярными видами спорта в нашей республике. Ведь вместе с опытными спортсменами на одной сцене выступали и детишки, которые на примере взрослых почувствовали, что и в юном возрасте можно добиваться успеха, побеждать и завоевывать медали».

В рамках проведения первенства и чемпионата столицы республики на сцене также разгорелись нешуточные страсти. Участники различных коллективов старались изо всех сил, чтобы добиться щедрых баллов от судей. Многие дружины, среди которых команды со звучными названиями «Вихрь» (Чебоксары), «Дети батыра» (Батырево) проявили свои лучшие качества и завоевали награды турнира.

Состязания по акробатическому рок-н-роллу прошли в дисциплинах: формейшн девушки, формейшн женщины, формейшн хобби ход мальчики и девочки, Е дуэт девочки, Д соло мальчики девочки, Е соло мальчики девочки, Д соло юноши и девушки.

По итогам ярких и увлекательных выступлений победители и призеры были награждены дипломами, медалями, кубками и сладкими призами.