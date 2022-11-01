Олег Николаев: Частичная мобилизация в Чувашии прошла в штатном режиме

А факты мошенничества в деле помощи мобилизованным жестко пресекали.

Сегодня Глава республики Олег Николаев на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС ответил на вопросы о том, как прошла частичная мобилизация в Чувашии, о работе с мобилизованными, а также о мерах социальной поддержки, предусмотренных правительством для семей мобилизованных граждан.

Отвечая на вопросы журналистов, руководитель региона сразу обратил внимание на то, что частичная мобилизация в Чувашии в целом прошла в штатном режиме, несмотря на то, что сама процедура была новой, и возникло много вопросов, которые приходилось оперативно решать. «Все целевые показатели достигнуты», — констатировал Олег Николаев.

При этом он заявил, что факты уклонения от мобилизации не зафиксированы. Но были случаи возвращения многодетных отцов, а также работников системообразующих организаций из мест боевого слаживания.

Также в ходе пресс-конференции Глава республики отметил, что в регионе факты спекуляции, завышения цен на амуницию и другие необходимые для военнослужащих вещи не зафиксированы. Как подчеркнул Олег Николаев, такие проблемы очевидны в целом на рынке, в Чувашии просто нет профильных производств. «Но в республике с первых дней жестко пресекали факты мошенничества в деле помощи мобилизованным. К сожалению, этой темой спекулировали некоторые публичные персоны. Но они потом осознали все и извинялись», — добавил Николаев.

Помимо этого руководитель региона подчеркнул, что Чувашия постоянно ведет работу по дополнительной поддержке мобилизованных: «Сначала рассматривали вариант предоставления каждому мобилизованному единовременной выплаты. Но мы должны обеспечивать поддержку семьям не единовременно, а постоянно. Военнослужащий не должен думать о том, что у его семьи проблемы». В этой связи Глава республики сообщил журналистам, что федеральные меры поддержки дополнились в Чувашии 15 региональными, для того чтобы обеспечить их комплексность. В сумме на разные виды поддержки военнослужащих республикой направленно 400 млн рублей.

«В Чувашии активно работают добровольческие организации. Произошло мощное сплочение общества. Люди пожилого возраста, старшего поколения сразу начали вязать теплые вещи. Союз женщин и Совет отцов плотно вошли в работу. Другие организации, СМИ — все вместе включились в это важно дело работу. Отдельная тема — крупные компании и бизнес. Их вклад в поддержку серьезен. Эти потоки, инициативы мы объединили в мощное единое течение. На сегодня мы обеспечили комплексное сопровождение ребят, призванных в Чувашии», — также отметил Олег Николаев.

Подробнее о пресс-конференции с участием Главы республики читайте в следующем номере «СЧ».

Альберт Ильин, Игорь Васильев