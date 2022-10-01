Больше 20 лет 30 октября в России отмечают День тренера

Каждый год в этот день спортсмены поздравляют своих наставников, тех, кто выводил их в люди и в мастера.

Поздравил «спортивных педагогов» и министр физической культуры и спорта Чувашии Василий Петров. «Тренерская работа — это призвание, — отметил он. — Именно тренер помогает воспитаннику раскрыть способности, обрести уверенность в своих силах, учит преодолевать неудачи и не сдаваться перед трудностями, мотивирует на достижение высоких результатов». Министр также напомнил, что Чувашия по праву может гордиться сильной тренерской школой во многих видах спорта и пожелал тренерам новых спортивных вершин и новых побед их воспитанников!

Ковать эти победы есть кому — в Чувашии на базе спортивных школ сейчас трудятся 919 тренеров. В их числе и представители старой тренерской гвардии. Владимир Краснов, например, в свои 74 года по-прежнему работает в республиканской СШОР № 7 по велоспорту имени Валерия Ярды. За свой более чем полувековой тренерский стаж он вырастил более 50 мастеров спорта СССР и России, трех мастеров спорта международного класса и одного заслуженного мастера спорта. Среди воспитанников заслуженного тренера России и Чувашии — чемпионка мира и бронзовый призер Олимпийских игр по маунтинбайку Ирина Калентьева, участницы Олимпийских игр Надежда Пашкова и Вера Андреева, победительница Всемирной Универсиады Ксения Кирилова и другие известные спортсмены.

Фото Минспорта Чувашии: Владимир Краснов не только известный тренер. Он — кандидат педагогических наук и автор нескольких патентов на спортивные тренажеры.