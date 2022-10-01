Никита Линик завоевал две медали на чемпионате России по пауэрлифтингу среди слепых

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Воспитанник спортивно-адаптивной школы столицы Чувашии Никита Линик продемонстрировал хорошую подготовку на завершившемся недавно в Брянске чемпионате России по пауэрлифтингу среди слепых.
Всего в соревнованиях участвовали порядка 200 спортсменов из 30 регионов страны. Воспитанник Александра Булатова выиграл медали сразу в двух дисциплинах в весовой категории до 100 кг — в жиме лежа Никита Линик завоевал «серебро», а в троеборье занял третье место, сообщили в Минспорте Чувашии.

Опубликовано: 27 октября 2022 г.


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