Никита Линик завоевал две медали на чемпионате России по пауэрлифтингу среди слепых

Воспитанник спортивно-адаптивной школы столицы Чувашии Никита Линик продемонстрировал хорошую подготовку на завершившемся недавно в Брянске чемпионате России по пауэрлифтингу среди слепых.

Всего в соревнованиях участвовали порядка 200 спортсменов из 30 регионов страны. Воспитанник Александра Булатова выиграл медали сразу в двух дисциплинах в весовой категории до 100 кг — в жиме лежа Никита Линик завоевал «серебро», а в троеборье занял третье место, сообщили в Минспорте Чувашии.