Бились за медали и посетили горный курорт

Представители Чувашии приняли участие во Всероссийском физкультурно-спортивном парафестивале «Сочи-2022», который недавно завершился в Краснодарском крае.

В масштабных стартах участвовали более 400 спортсменов с ограниченными возможностями из 52 регионов России. Представители Чувашии успешно выступили в парафестивале.

Как сообщили в региональном Минспорте, воспитанница чебоксарского Физкультурно-спортивного клуба инвалидов «Феникс» Татьяна Федимирова завоевала две золотые медали в дартсе и в настольном теннисе. Также и другие параатлеты из нашей республики показали хорошие результаты в Сочи, но им не удалось добраться до призового подиума — Анастасия Евграфова заняла четвертое место в настольном теннисе, а Сергей Клячкин остановился в шаге от пьедестала почета в беге на 100 метров. В общекомандном зачете сборная Чувашия заняла 14 место.

Кстати, в рамках фестиваля участники посетили горный курорт «Роза Хутор», «Сочи-парк» и олимпийский стадион «Фишт».