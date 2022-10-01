Планерка Главы: цифровая трансформация, День памяти строителей рубежей, эпизоотическая обстановка

В оперативном рейтинге руководителей цифровой трансформации за минувший третий квартал Чувашия занимает двенадцатое место в России и первое — в ПФО. Такие данные привела министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Кристина Майнина на сегодняшнем еженедельном правительственном совещании у Главы республики Олега Николаева.

Поручение. Отслеживать как передовиков в этой работе, так и отстающих. Необходимо закрепить ответственных в сфере информационной безопасности.

Регион лидирует по показателю достижения цифровой зрелости в пяти ключевых отраслях. В том числе транспортной, здравоохранении, госуправлении, городском хозяйстве и строительстве, образовании. А также в работе платформы обратной связи, где оценивается своевременность реагирования на обращения людей через портал госуслуг. Хорошие показатели у республики и по поддержке айти-отрасли. Максимальное количество баллов набрано по направлению кибербезопасности. На высоком уровне — перевод массовых социально-значимых услуг в электронный вид. Немаловажно и существенное снижение зависимости от импорта программного обеспечения.

В то же время не на лучших позициях оказалась эксплуатация сервисов межведомственного электронного взаимодействия, которая по итогам первого полугодия заняла лишь 36 место в стране и 7 — по ПФО. По словам министра, основные причины этого кроются в отсутствии региональных мер поддержки. Но в настоящее время и тут произошли позитивные изменения.

ЦИФРА 832 МЛН РУБЛЕЙ выделено на поддержку цифровизации ключевых отраслей экономики Чувашии в 2022 году.

Хорошо, что мы заметно продвигаемся в данной сфере, это надежная платформа для дальнейшей реализации сложных задач как в системе управления регионом, так и в обеспечении граждан цифровыми услугами, облегчающими каждодневную жизнь, сказал Олег Николаев. Это двуединая задача достижения цифровой зрелости, для решения которой надо мониторить и лидеров, и отстающих, выяснять причины отставания. Далее надо развивать инструментарий, который позволит обеспечить четкое выполнение поставленных задач.

Первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков высказал пожелание ставить во главу угла не только рейтинги, но в первую очередь эффективность использования бюджетных средств, направленных на поддержку цифровизации. А они увеличиваются: если в 2021 году на айти-отрасль было выделено 430 млн рублей, то в 2022 — уже 832 млн рублей. Причем львиная доля — более 80% — из бюджета республики. А вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов отметил невысокий уровень цифровизации массовых социально-значимых услуг в большинстве муниципалитетов.

Поручение. Подключить к конкурсу проектов строительства на территории Мемориала строителям безмолвных рубежей часовни молодых архитекторов республики. Хозяйствующим субъектам АПК взять на себя миссию по реализации проекта.

28 октября в республике впервые будет отмечаться День памяти строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

О программе мероприятий рассказала министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова. В этот день на Мемориале пройдет митинг-реквием, далее в театре оперы и балета состоится презентация литературно-художественного издания «За нами отчий дом». Это сборник стихов, поэм, рассказов и воспоминаний на русском и чувашском языках, авторами которых являются люди самых разных возрастов и профессий. Затем в рамках XXXII Международного оперного фестиваля имени М.Д. Михайлова состоится мировая премьера оперы «Сурский рубеж». Также по поручению Министерства культуры России реализуется масштабная гастрольная программа с участием артистов Луганской и Донецкой народных республик.

Как доложил министр образования и молодежной политики Дмитрий Захаров, 24 октября школьники Чувашии заступили на «Пост № 1» у монумента Воинской Славы в Мемориальном парке Победы и у Мемориала строителям безмолвных рубежей. С 24 по 30 октября во всех образовательных организациях республики пройдет акция «Строителям безмолвных рубежей посвящается». В течение недели во всех муниципальных образованиях будет организован марафон патриотических мероприятий. По инициативе Союза женщин Чувашии пройдет конкурс эскизов «Музей строителям безмолвных рубежей».

25 октября в республике стартует третий фестиваль «Созвездие земляков». Глава Чувашии поручил максимально привлечь к мероприятию школьников и организовать для них общение с артистами. «Прошу по отраслевому принципу максимально эффективно использовать этот ресурс. Чтобы эти люди своим примером зарядили школьников, утвердили их веру, что все возможно, если смело идти к поставленным целям», — подчеркнул он.

Поручение. Надо обратить особое внимание на создание буферных зон с целью предотвращения заноса африканской чумы свиней.

Об эпизоотической обстановке в республике доложил руководитель Госветслужбы Чувашии Константин Викторов. На территории региона на сегодня зарегистрировано 4 неблагополучных пункта по бешенству среди плотоядных и домашних животных. С начала года было обеззаражено пять таких точек. В то же время в республике покончили с таким заболеванием, как лейкоз. Территория также считается благополучной по гриппу птицы, но этот прогноз осторожный — через республику пролегает «трасса» массовой миграции пернатых. Да и человеческий фактор не исключается…

Продолжаются профилактические мероприятия против африканской чумы свиней, так как в ряде соседних регионов наблюдаются ее вспышки. К тому же и больные кабаны оттуда могут мигрировать, сказал Викторов. В этой связи следует принять меры по регулированию численности диких свиней, так как в последнее время они чаще стали появляться возле крупных свиноводческих комплексов, сказал вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. Значит, есть необходимость заострить внимание на создании буферных зон вокруг животноводческих комплексов, дополнил Глава республики.