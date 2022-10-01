В Чувашии бойцам и их семьям окажут всю необходимую помощь

Военнослужащие, вернувшиеся в Чувашию из зоны специальной военной операции, смогут пройти в республике курс медицинской реабилитации и получить психологическую поддержку, а члены их семей — воспользоваться социально-психологической помощью. О том, как будет проводиться эта работа, организовать которую поручил Глава Чувашии на заседании Оперштаба в минувшую пятницу, рассказали на совещании в Доме правительства под председательством вице-премьера — министра здравоохранения республики Владимира Степанова.

Как доложил заместитель министра здравоохранения Сергей Тоцкий, в республике выстроена трехэтапная система медицинской реабилитации военнослужащих, принявших участие в специальной военной операции, а также разработан маршрут оказания реабилитационной помощи таким пациентам. Так, сначала все военнослужащие, нуждающиеся в реабилитации, по направлению лечащего врача по месту жительства проходят первичную консультацию в Республиканском клиническом госпитале ветеранов войн. Лечение проводится в ведущих медицинских организациях республики, а в случае необходимости пациента могут направить в федеральное учреждение.

Заключительный этап реабилитации в амбулаторных условиях организуют в основном на базе Республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн, Городской клинической больницы № 1. При хорошем реабилитационном потенциале врач может направить в санаторий «Надежда». Здравница имеет необходимую базу, к тому же у ее специалистов есть опыт работы в реабилитации участников различных боевых действий.

В целом, как отметил Сергей Тоцкий, медицинская служба республики готова к проведению комплексных мероприятий по реабилитации.

Об организации социально-психологической помощи военнослужащим после СВО и членам их семей рассказала министр труда и социальной защиты Алена Елизарова. Она напомнила, что решением Оперштаба от 21 октября было поручено создать в республике координационные центры по оказанию такого рода поддержки. По словам министра, работа уже начата — они открываются на базе 23 центров социального обслуживания населения в районах и городах республики. Координирует работу по оказанию социально–психологической поддержки членам семей мобилизованных Комплексный центр социального обслуживания населения Чебоксар. Кроме того, к организации работы по оказанию помощи привлечены специалисты местных администраций.

«К федеральным формам поддержки Указом Главы Чувашии от 10 октября № 120 предоставлены дополнительные меры как финансового, так и нефинансового характера, направленные на решение бытовых, юридических, социальных и других вопросов, с которыми может столкнуться семья. Задача центров социальной и психологической помощи — не дожидаясь обращений граждан, в проактивном режиме пообщаться с семьей военнослужащего с выходом на место и оценить, в какой поддержке она нуждается», — объяснила Алена Елизарова.

Все сведения специалисты отразят в социальном паспорте семьи военнослужащего. Он будет содержать информацию о составе семьи, ее социальном статусе, а также сведения о нуждаемости в той или иной социальной услуге. Предполагается, что часть забот о семьях военнослужащих возьмут на себя добровольцы, однако не во всех муниципалитетах сформирован достаточный пул волонтеров, отметила Алена Геннадьевна.

Важное значение имеет и психологическая помощь побывавшим на передовой и семьям, живущим в ожидании своих близких. Как рассказала главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава Чувашии Оксана Рындина, ресурсы в области охраны психического здоровья в республике имеются. Так, в Чувашии по номеру 8-800-100-49-94 работает круглосуточный «телефон доверия» для людей в кризисных ситуациях. А по программе госгарантий можно получить бесплатную медицинскую помощь врача-психотерапевта и медицинского психолога.

С предложением создать некую памятку по вопросам, куда обращаться семьям военнослужащих за помощью и как действовать в той или иной ситуации, выступила председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева.