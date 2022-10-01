В Чувашии с помощью БПЛА создадут 3D-модели полигонов ТКО

3D модели десяти полигонов твердых коммунальных отходов в городах и районах Чувашии создадут при помощи беспилотных летательных аппаратов и собственного программного обеспечения специалисты компании Skyeer, резидента Фонда «Сколково». Проект реализуется в интересах ППК «Российский экологический оператор», сообщает Министерство природных ресурсов и экологии Чувашии.

Такая «оцифровка» позволит с высокой точностью измерить площади полигонов и объем захороненных на них отходов, обнаружить факты превышения проектной вместимости и нарушения границ полигонов, а также определить оставшийся срок службы объектов. «Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов», — напомнил министр природных ресурсов и экологии Чувашии Эмир Бедертдинов.