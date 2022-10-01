О поддержке мобилизованных и их семей рассказали в прямом эфире

Детей накормят, рабочее место сохранят

Жителей республики продолжают держать в курсе того, как в регионе проходит частичная мобилизация, объявленная Президентом страны 21 сентября. Напомним, в конце сентября военный комиссар Чувашии Бахтиер Холиков провел в редакции «СЧ» пресс-конференцию, на которой ответил на самые злободневные вопросы. В этот раз волнующую тему обсуждали в прямом эфире при участии представителей военкомата республики, Госслужбы Чувашии по делам юстиции, ГКЧС и Минтруда Чувашии.

Трансляция шла в паблике «Объясняем. Чувашская Республика» социальной сети «ВКонтакте», куда уже заранее стали поступать вопросы от граждан, кроме того, их можно было задать и во время эфира в чате. Отметим, официальный интернет-ресурс «Объясняем. РФ» был запущен 1 марта Правительством России, чтобы доводить до россиян актуальную и правдивую информацию о социально-экономической ситуации в стране.

О категориях граждан, попадающих под мобилизацию или имеющих право на отсрочку, рассказал начальник отдела планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов военкомата Чувашии Павел Васюков. По сути, это доступная информация, которая озвучивалась в том числе и на упомянутой нами пресс-конференции. Добавим лишь слова Павла Васюкова о том, что окончательное решение в каждом конкретном случае принимает призывная комиссия по мобилизации граждан с учетом всех обстоятельств.

Какие именно задачи стоят перед призывной комиссией Чувашской Республики по частичной мобилизации граждан, сообщил заместитель руководителя Госслужбы Чувашии по делам юстиции Игорь Михайлов. По его словам, она координирует работу всех муниципальных комиссий, которые, как правило, возглавляют главы местных администраций и представители военкомата. Сюда могут поступать обращения самих мобилизованных или членов их семей по поводу правомерности призыва или каких-либо нарушений. С начала объявления частичной мобилизации в комиссию приходили жалобы, связанные с правомерностью повесток, запросы о возможности получения отсрочки, также люди беспокоились, что потеряют работу.

КСТАТИ По данным Госслужбы Чувашии по делам юстиции, период прохождения военной службы включается в стаж гражданской службы. Демобилизованному гражданскому служащему в течение шести месяцев после его возращения на прежнее место работы по его заявлению будет предоставляться ежегодный оплачиваемый отпуск в любое удобное для него время.

Вот и во время прямой линии граждане интересовались, сохранится ли за ними рабочее место. Как разъяснил Игорь Викторович, 7 октября вступили в силу изменения в Трудовой кодекс, касающиеся приостановления трудовых отношений между работодателем и сотрудником, который предоставил в кадровую службу повестку или справку из военкомата о том, что его призывают. При издании приказа о приостановлении действия трудового договора работнику выплачиваются все положенные выплаты и компенсации. А по возвращении у человека есть три месяца, чтобы заявить о восстановлении на прежней должности. Если заявление не будет подано, работодатель вправе расторгнуть трудовые отношения.

«Государство не только гарантирует сохранение рабочих мест для мобилизованных, но и предоставляет работодателю возможность, дабы не нарушать производственный процесс, нанять временного сотрудника на период военной службы мобилизованного работника»,— уточнил заместитель министра труда и социальной защиты Чувашии Алексей Григорьев.

Также он проинформировал о том, какие меры поддержки оказываются мобилизованным. В частности, рассказал о принятых на днях решениях Главы республики. Согласно подписанному 10 октября указу, детям призванных по мобилизации положено бесплатное двухразовое питание в школах, они могут бесплатно ходить в кружки при государственных образовательных организациях и рассчитывать на льготное посещение физкультурно-спортивных организаций и учреждений культуры. Кроме того, как уже сообщала «СЧ», будет учреждена ежемесячная стипендия Главы Чувашии для школьников — детей военнослужащих в размере 2 тыс. рублей.

Органам местного самоуправления рекомендовано освободить такие семьи от платы за присмотр и уход за детьми в детсадах. Посодействуют домочадцам мобилизованных и в поиске работы, в случае необходимости окажут бесплатную психологическую и юридическую помощь. Поддержка предусмотрена и в догазификации: семьям компенсируют по 20 тыс. рублей на приобретение газового оборудования и на проведение газопровода в пределах земельного участка.

Замминистра добавил, что все мобилизованные, как и военнослужащие по контракту, получат статус ветеранов боевых действий, и на них и членов их семей по федеральному законодательству будут распространяться все положенные льготы.

Граждане также интересовались, возместят ли мобилизованному стоимость турпутевки, которую он приобрел еще до того, как его призвали, предоставят ли призванному на службу кредитные каникулы в банке, как обстоят дела с обмундированием военнослужащих. Как рассказал председатель ГКЧС Чувашии Сергей Павлов, Минобороны полностью обеспечивает всем необходимым военнослужащих, но помогает в обмундировании наших бойцов и регион. Распоряжением Кабмина Чувашии выделены дополнительные средства из республиканского бюджета, нужные вещи уже закупаются и поставляются в учебные центры. Кстати, в ближайшее время запланирована очередная поездка на сборный пункт. На вопрос, можно ли передавать мобилизованным посылки, Павел Васюков ответил положительно: посылку можно отправить по почте, адрес подскажут в военкомате. Если воинская часть, где дислоцируется учебный центр, находится недалеко, можно и самим отвезти ее мобилизованному, предусмотрены специальные часы для встречи.

МЕЖДУ ТЕМ

Помогут построить дом

Пока шел прямой эфир, стало известно, что военнослужащие и добровольцы от Чувашии смогут претендовать на льготу по «сельской ипотеке». Соответствующие дополнения Олег Николаев внес в подписанный 10 октября 2022 года Указ «О мерах поддержки членов семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации». Предусмотрено возмещение части затрат на уплату процентов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), привлеченным военнослужащими и добровольцами, а также членами их семей на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (сельских агломерациях) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации. Указанную меру предоставят во время прохождения военной службы по мобилизации, а также пока действует контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, их участия в специальной военной операции, начиная с 24 февраля 2022 года. Кроме того, согласно дополнениям к Указу на членов семей добровольцев также будут распространены утвержденные 10 октября 2022 года меры поддержки.