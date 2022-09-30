Приехали из Беларуси с медалями

Воспитанники спортшколы «Хелхем» Аликовского района заняли второе место на турнире по мини-футболу. Проходил он в Гродно, в рамках спартакиады Союзного государства.

За награды турнира в составе нашего коллектива боролись мальчики и девочки 13-15 лет. На протяжении шести дней подопечные тренера Эрика Вонифатьева соперничали с более чем 20 командами из России и Беларуси. В итоге футболисты из Чувашии совсем немного уступили представителям Минской области, сообщили в Минспорта Чувашии. Третье место заняла команда из Северной Осетии.

Представители нашей республики выступили также в соревнованиях по баскетболу и настольному теннису, но в этих видах программы призовых мест им занять не удалось. А в свободное от спортивных баталий время ребята из Чувашии познакомились с городом Гродно — для них провели несколько экскурсий.