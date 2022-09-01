Каждые выходные по всей республике работают сельхозярмарки «Дары осени»

Вкусно. Полезно. Недорого

На сельхозярмарках можно купить не только капусту с картошкой, но и местные инжир и виноград!

В минувшие выходные в Чебоксарах снова открылись сельскохозяйственные ярмарки «Дары осени». В столице, в городах и райцентрах республики они работают уже третью неделю, и будут проходить каждые выходные — до 9 октября.

Ярмарка на улице Эльгера, 11а открылась ровно в 9 часов утра. Покупателей с самого начала было много: в выходной день многие чебоксарцы решили порадовать себя продуктовым шоппингом. На торговых прилавках местных товаропроизводителей можно было найти богатые осенние дары: налитую соком тыкву, пузатые сладкие груши, пышную цветную капусту. Особой популярностью пользовались продукты, цены на которые здесь ниже, чем в магазинах. Среди них — картофель (25 рублей за кг), морковь (35 рублей), капуста (20 рублей), свекла (35 рублей), репчатый лук (30 рублей) и огурцы (25 рублей).

На ярмарках выходного дня жители Чебоксар могут купить продукты дешевле обычного, так как местные товаропроизводители освобождены от оплаты аренды. Это обеспечивает максимальное снижение стоимости овощей, фруктов и прочих даров природы… Но помимо цены важно и качество, каждому покупателю это известно. К счастью, и качеством продавцы порадовали. А чтобы люди могли убедиться в том, что товар действительно хорош, многие фермеры с большой охотой давали его на пробу. Впрочем, завсегдатаи ярмарки и без дегустации знали, что именно стоит покупать.

«Обычно беру здесь все для здорового питания: помидоры, сельдерей, огурцы грунтовые. Здесь же все натуральное, а значит, полезное», — рассказала домохозяйка Екатерина. «Это овощи и фрукты, в которых я уверена, — подключилась к разговору пенсионерка Елизавета Ильинична. — Люди все сами выращивают, все экологически чистое. Хорошо, что открыли эту ярмарку».

Большой продуктовый пакет собрала в «Дарах осени» чебоксарка Мария Анатольевна, купила груши, творог, сельдерей, морковь, укроп… «Я сюда не ради цен прихожу, а за отменным качеством, — рассказала она. — Особенно порадовали груши, в прошлый раз покупала — пошли на «ура», вот уже второй раз решила взять. В следующие выходные тоже за ними приду».

Уже купив все необходимое, люди снова шли мимо прилавков, с интересом разглядывая лотки с наливными яблоками, виноградом и инжиром (который, как оказалось, выращивается в теплицах на юге нашей республики). Урожай в этом году выдался отличный, и продавцы не без гордости это признавали.

«В теплице я выращиваю огурцы, томаты и баклажаны, — сообщила сельчанка из Алатырского района. — Тепличное выращивание само по себе очень удобно, я всегда уверена, что овощи взойдут, но в этом году урожай был почти в два раза больше, чем в прошлом. На поле сажаю картошку и морковь, они тоже хорошо выросли — только на прошлой неделе продала несколько мешков. Надеюсь, и в этот раз торговля удачно сложится».

НАПОМНИМ В Чебоксарах сельхозярмарки проходят на следующих площадках: ТД «Шупашкар», проспект Тракторостроителей, 1/34; ТК «Николаевский», улица Николаева, 14а; площадка перед ТК «Северная», Московский проспект, 40б; Фермерские торговые ряды, улица Эльгера, 11а.

Время работы — с 9 до 15 часов.

ДИАНА ДАНИИЛОВНА, учительница: «На прошлой неделе взяла на фермерской ярмарке на улице Эльгера брокколи и инжир, очень была рада, что нашла их здесь. В магазине такие продукты покупать не хочется, а здесь все выращено своими руками, надежно. Инжир — культура капризная, то же могу сказать и про брокколи. Но продукты — прекрасные на вкус. Спасибо фермерам». ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА, пенсионерка: «Я взяла все, что мне нужно: картошку, творог, яблоки, даже пыльцу пчелиную для поднятия иммунитета. Цены хорошие, да и куда уж меньше-то? В эти продукты вложен настоящий человеческий труд, а его уважать следует. Так что я ярмаркой довольна.

между тем

Дарья Федорова