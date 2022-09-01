В Чебоксарах завершился конкурс «Голоса над Волгой»

Не конкуренция, а искусство

Среди всех форм творческого взаимодействия конкурс, пожалуй, самая спорная и неоднозначная. Наш великий земляк Максим Михайлов, например, никогда в них не участвовал, не считая их показателем таланта и профессиональной зрелости. В то время как его младший коллега, тоже бас Михаил Казаков — наоборот. Победы на всемирно известных конкурсах имени Петра Чайковского, Михаила Глинки и Марии Каллас принесли певцу всенародную славу и титул нового Федора Шаляпина. Изучая афишу Большого театра на ближайшие дни, трудно поверить, что еще на прошлой неделе «лучший Борис Годунов современности» был в Чебоксарах, где дал мастер-класс участникам Первого открытого Всероссийского конкурса оперных певцов «Голоса над Волгой».

Особенности интонирования, сценическая выдержка, формирование вокального слуха, специфика певческого дыхания, развитие артистических навыков — эти вопросы неизменно волнуют как начинающих, так и опытных вокалистов. Их на конкурсе собралось немало — из 160 заявок, присланных со всех концов России, а также из Китая и Узбекистана, было отобрано 60, во второй тур прошли всего 25 солистов театров и учащихся вузов. Петь в праздничном гала-концерте в Чувашской государственной филармонии, ставшем финалом, взыскательное московское жюри под председательством народной артистки России Ирины Долженко пропустило лишь 14. Зато каких!..

Говорят, чтобы определить общий профессиональный уровень конкурса, достаточно послушать гала-концерт лауреатов. Если на сцене все еще сохраняется напряженная соревновательная атмосфера, когда участники до последнего аккорда стремятся что-то доказать друг другу, значит, они не особо уверены в собственных силах. И хотя в «Голосах над Волгой» конкурсанты до самого конца не знали, как распределятся баллы, ощущения конкуренции не возникало — настолько творчески состоятелен и технически подкован был каждый из них. Артисты всецело отдались чистому искусству, забыв про конкуренцию и получая неподдельное удовольствие от исполнительского процесса, так что по эмоциональному настрою третий тур напомнил заключительные вечера Международного оперного фестиваля имени М.Д. Михайлова.

Да и репертуар был выбран соответствующий. Развернутые арии из опер «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Царская невеста», «Свадьба Фигаро», «Мадам Баттерфляй» и «Аида» звучали в сопровождении симфонического оркестра Чувашского театра оперы и балета под управлением Никиты Удочкина. Кстати, наши солисты превзошли сами себя — Маргарита Финогентова и Елена Соколова настолько ярко показали свои голосовые данные, что определить лучшую оказалось невозможно, в итоге решили присудить два первых места (случай один на миллион). Вместе с ними в число лауреатов попали Алиса Шалгинова, пополнившая нашу труппу в нынешнем сезоне, и студент Чувашского института культуры и искусств Дмитрий Алексеев. Призом зрительских симпатий и творческой командировкой от Союза театральных деятелей России был награжден Максим Карсаков.

Наряду с чебоксарцами званий лауреатов и дипломантов удостоились исполнители из Москвы, Новосибирска, Саратова, Казани и Йошкар-Олы Ксения Мусланова, Елизавета Целикова, Анжелика Мельникова, Алсу Идрисова, Екатерина Федотова, Артем Попов, Борис Андриюк и Александр Шейпак. А вот Гран-при получил выпускник Ханты-Мансийского филиала Российской академии музыки имени Гнесиных 34-летний баритон Максим Сударев. В Нижнем Новгороде он работает с прошлого года, ранее принимал участие в оперной лаборатории «New Opera World» и пел на сценах Большого, Мариинки и Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.

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«Надеюсь, что начинание будет продолжено…»

Вручением статуэток, цветов и денежных сертификатов церемония закрытия не ограничилась. Благодарностью Союза театральных деятелей Чувашии была награждена концертмейстер конкурса Валентина Архипова, работавшая с участниками все эти дни. А члены жюри получили Благодарственные письма и корзины с конфетами из рук министра культуры Чувашии Светланы Каликовой.

«Конкурс проводится на чувашской земле впервые. Уверена, что он станет уникальной объединяющей творческой площадкой для профессиональных оперных вокалистов и будет собирать на своей сцене самых талантливых артистов. Надеюсь, что конкурсное начинание будет непременно продолжено, и желаю всем участникам новых свершений, ярких побед и аплодисментов благодарной публики!» — поздравила Светлана Анатольевна лауреатов и организаторов.