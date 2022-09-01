Госслужба по делам юстиции проводит опрос о доступности бесплатной юридической помощи

Пройти опрос можно не выходя из дома на портале госуслуг — по времени это займет не больше пяти минут. Анкета включает в себя шесть вопросов. Посетителям сайта предлагается ответить, насколько они осведомлены о работе системы бесплатной юридической помощи, пользуются ли сами этой услугой, и если да — то довольны ли качеством оказания бесплатных юридических услуг.

Как сообщают в Госслужбе по делам юстиции, в анкете можно также высказать пожелания по совершенствованию системы бесплатной юридической помощи.

Пройти опрос на госуслугах можно до 22 октября.

Стоит отметить, что с этого года бесплатные юридические консультации в республике можно получить в офисах МФЦ. Это позволяет не тратить время на поиск адвоката, который оказывает бесплатную юридическую помощь. В настоящее время очный прием идет в 10 офисах многофункциональных центров Чувашии. Это новый и удобный для населения формат оказания бесплатной правовой помощи. Помимо очного приема бесплатную юридическую помощь можно получить и дистанционно — с помощью сервиса «ТелеМФЦ».