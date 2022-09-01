Команда Чувашии привезла 15 медалей со Всероссийских соревнований по парабадминтону

Представители Чувашии триумфально выступили на завершившихся недавно Всероссийских соревнованиях по парабадминтону в Подмосковье. Подопечные Александра Иванова и Григория Сергеева завоевали 15 медалей различного достоинства.

Первое место в турнире среди мужчин в парах заняли Юрий Степанов и Илья Паргеев, который также поднялся на высшую ступень пьедестала почета в личном разряде, сообщили в Минспорте Чувашии.

Участница Паралимпиады в Токио Татьяна Гурьева завоевала три награды: два «золота» — среди девушек и в миксте с товарищем по команде Павлом Поповым, и одну «бронзу» — в парных соревнованиях. Павел Попов к тому же отметился серебряной наградой в личном зачете. Первое место в паре, второе — в миксте и третье — в «личке» занял на соревнованиях Сергей Шатров. Еще один парабадминтонист Антон Иванов завоевал золотую награду в миксте, а в личном зачете и в паре остановился в шаге от победы, став вторым.