Местная казна исполняется с ростом доходов

На 1 сентября 2022 года в консолидированные бюджеты муниципальных образований республики поступили доходы в сумме 21788,6 млн рублей — с ростом к уровню аналогичного периода 2021 года на 19,9%. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного мониторинга Минфина Чувашии.

По словам первого вице-премьера — министра финансов Михаила Ноздрякова, собственные доходы составили 6600,3 млн рублей с ростом на 17,7%. При этом во всех муниципалитетах их объем оказался выше, чем годом ранее. Наибольший рост в Шумерлинском муниципальном округе — в 5,7 раза, в Алатыре — в 1,6 раза. На отчетную дату налоговые доходы поступили в объеме 5296,5 млн рублей, что на 19,1% больше, чем за тот же период 2021 года. Неналоговые доходы составили 1303,8 млн рублей, рост — на 12%.

Расходы местных бюджетов за январь — август 2022 года составили 21771,8 млн рублей. Это на 9,6% больше, чем за аналогичный период 2021 года. На 1 сентября консолидированные бюджеты муниципальных районов, бюджеты муниципальных округов и городских округов Чувашской Республики (без учета возврата в республиканский бюджет остатков целевых средств, предоставленных в 2021 году бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов) исполнены с профицитом в сумме 924,6 млн рублей.