За сутки, 25 июля, «скорая» совершила 912 выездов

«Внезапных заболеваний и состояний зафиксировано 657, травм и отравлений — 149, родов и патологий беременности – 16, инфарктов – 4, инсультов – 15, 3 ДТП с шестью пострадавшими», — сообщили в Минздраве Чувашии.

На строительстве трассы М-12 в бытовке обнаружили троих человек в коме, с признаками отравления неизвестным веществом и крайне низким кровяным давлением. Бригаде скорой помощи двоих мужчин удалось привести в сознание, сейчас они находятся в Шумерлинском медцентре. Третий пострадавший в крайне тяжелом состоянии, до сих пор в коме.