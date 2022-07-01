За сутки, 25 июля, «скорая» совершила 912 выездов

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
«Внезапных заболеваний и состояний зафиксировано 657, травм и отравлений — 149, родов и патологий беременности – 16, инфарктов – 4, инсультов – 15, 3 ДТП с шестью пострадавшими», — сообщили в Минздраве Чувашии.

На строительстве трассы М-12 в бытовке обнаружили троих человек в коме, с признаками отравления неизвестным веществом и крайне низким кровяным давлением. Бригаде скорой помощи двоих мужчин удалось привести в сознание, сейчас они находятся в Шумерлинском медцентре. Третий пострадавший в крайне тяжелом состоянии, до сих пор в коме.

Опубликовано: 27 июля 2022 г.


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