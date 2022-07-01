«ЭнергосбыТ Плюс» объявляет о новой акции для своих клиентов

Филиал Марий Эл и Чувашии «ЭнергосбыТ Плюс» объявляет о старте новой акции для своих клиентов – «Старший по дому-надежный партнер». В ней могут принять участие председатели Советов многоквартирных домов и товариществ собственников жилья, где поставку тепловой энергии осуществляет «Т Плюс» и жители ведут прямые расчеты с энергокомпанией.

Участников будут оценивать по увеличению уровня платежной дисциплины в доме, пользователей Личного кабинета и получателей электронных квитанций.

Итоги акции подведут в октябре 2022 года. Победители получат ценные подарки.

Подробную информацию об акции можно получить по электронной почте chuvashia@esplus.ru, на сайте https://chuvashia.esplus.ru/promo/ и в офисах обслуживания клиентов филиала Марий Эл и Чувашии «ЭнергосбыТ Плюс».