«Хромая» платежная дисциплина угрожает качеству подготовки энергообъектов к ОЗП

На банкротство мораторию указывают на дверь в историю

Энергетики бьют тревогу: страна может столкнуться с масштабным кризисом неплатежей за коммунальные услуги, что, безусловно, негативно скажется на их качестве и подготовке к очередному отопительному периоду. Об этом они в письме, подписанном руководством крупнейших генерирующих компаний — «Т Плюс», «Интер РАО», «Газпромэнергохолдинг», СГК, «Квадра», «Евросибэнерго» — предупредили Правительство РФ, сообщает газета «Известия».

Причину возникновения рисков роста задолженности за услуги ЖКХ генерирующие компании видят в полугодовом моратории на банкротство, который запрещает принудительный сбор средства с должников за коммунальные услуги, — потому просят отменить его досрочно. Напомним, мораторий Кабмином был введен 1 апреля текущего года – как временная мера поддержки бизнеса из-за введения западными странами масштабных антироссийских санкций. Но прошло три с лишним месяца, сегодня экономическая ситуация стабилизировалась и, по мнению ресурсоснабжающих компаний, пора и честь знать – послабления, сделанные потребителям энергии, нужно отменить. Иначе, говорят энергетики, нехватка средств может повлиять на качество ЖКУ.

Эти опасения энергокомпаний, подтверждают эксперты, отнюдь не беспочвенны. Пик ремонтов тепло- и электросетей, оборудования станций, других энергообъектов приходится на летнее время, и рост неплатежей может привести к недостатку средств на подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду, закупку топлива, реализацию инвестиционных программ. Как отметили генераторы в своем письме, платежная дисциплина со стороны потребителей уже заметно пошатнулась — сборы снизились до уровня пандемийного 2020 года.

Мораторий «расслабляет» потребителей, что подтверждает и Совет производителей энергии: «Он влечет риски массового нарушения обязательств потребителями и, соответственно, взрывного роста задолженности вкупе с полным отсутствием каких-либо мер воздействия на неплательщиков». Временный запрет на банкротство ограничивает работу энергокомпаний с должниками – связывая их по рукам и ногам, мешает взысканию задолженности, снижает эффективность исковых действий. Причем платежная дисциплина хромает не только у злостных неплательщиков, сегодня списки недобросовестных потребителей пополняют и те, кто имеет финансовую возможность своевременно оплачивать тепло, горячую воду, электричество, газ и т.д. Могут, но не платят – несмотря на то, что экономическая ситуация в стране стабилизировалась, они не торопятся исполнять обязательства по оплате потребляемых ресурсов.

И чувашские потребители, приходится констатировать, не исключение – тоже наращивают долги.

— Проблема задолженности потребителей стоит остро, — отвечая на нашу просьбу прокомментировать ситуацию, заявил директор филиала Марий Эл и Чувашии «ЭнергосбыТ Плюс» Вячеслав Зданович. — Свыше 1 млрд. рублей должны «Т Плюс» за отопление и ГВС клиенты Марий Эл и Чувашии. Более 570 млн. рублей из этой суммы – за юридическими лицами, остальное – задолженность населения. Суммы огромные. На их величине, к сожалению, сказываются и моратории на взыскание долгов: меры поддержки, вводимые Правительством, часть клиентов воспринимает как возможность не платить по счетам. В итоге это создает дополнительные трудности для ресурсоснабжающих организаций. Наша позиция однозначна: платить по счетам необходимо. Ежемесячно и в полном размере. В случае проблем с оплатой рассматривать ситуацию и находить общее решение нужно по каждому клиенту отдельно. Мы к этому открыты.