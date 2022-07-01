У жителя Ибресинского района нашли наркотики, патроны и восемь «стволов»

Житель деревни Ширтаны признан виновным в незаконном изготовлении огнестрельного оружия и хранении боеприпасов.

Следствием и судом установлено, что в октябре-ноябре 2017 года мужчина во дворе своего домохозяйства изготовил самодельным способом 8 штук одноствольных гладкоствольных дульно-зарядных пистолетов, а также самодельное стреляющее устройство, замаскированное под авторучку. Он же незаконно приобрел и хранил у себя дома 56 патронов различного калибра. Все это «добро» обнаружили и изъяли сотрудники ОУР ОМВД России по Ибресинскому району в ходе обыска, проведенного в рамках расследования уголовного дела по факту незаконного сбыта наркотических средств. В сенях дома злоумышленника было также обнаружено и изъято наркотическое средство — канаббис (марихуана) массой более 74 граммов. Суд приговорил фигуранта дела к 4 годам условного лишения свободы и к штрафу в 100 тысяч рублей.