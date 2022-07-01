О ФОКе в Ишлеях узнает вся страна

Торжественное открытие спортивного комплекса может пройти в прямом эфире

Некоторые объекты спортивного назначения в РФ будут введены в строй прямо по ходу международного форума «Россия — спортивная держава». Сам форум в этом году пройдет в Кемерове, а презентация комплексов состоится в онлайн-формате. С ними ознакомится Президент России Владимир Путин. В число этих объектов может попасть и физкультурно-оздоровительный комплекс, достраиваемый сейчас в Ишлеях.

На социальную важность ФОКа в Ишлеях, который возводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», обратил внимание проинспектировавший ход его строительства Глава Чувашии Олег Николаев.

«Очевидно, что люди с нетерпением ждут сдачи объекта. Его ввод в эксплуатацию в начале осени позволит им активно проводить время в зимний период. Также эти площади будут использоваться для организации учебного процесса, потому что рядом находится средняя общеобразовательная школа. Кроме того, если мы эту задачу реализуем, у нас есть возможность попасть в пул объектов спортивного назначения, которые будут сдаваться в рамках форума «Россия — спортивная держава» с участием Президента страны. Но самое главное — чтобы объект служил жителям села Ишлеи», — сказал Николаев.

ФОК — о его строительстве мы недавно писали — это трехэтажное здание общей площадью 4286 кв. м. Он будет предназначен для занятий физкультурой и спортом самых разных направлений. Свидетельство этому — вошедшие в ФОК бассейн (длина 25 м), спортивный, тренажерный залы, фитнес-зал. Здесь можно будет заниматься борьбой, настольным теннисом, волейболом, баскетболом и просто общефизической подготовкой. Отдельное помещение выделено и для любителей шахмат. Одновременно заниматься спортом в ФОКе в Ишлеях смогут до 170 человек.

Строительство объекта началось еще в прошлом году. По словам заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики — начальника Управления строительства и государственного строительного надзора Михаила Коледы, его готовность оценивается в 93-95 процентов.

«По факту все строительно-монтажные работы закончены. Мы ожидаем поставку вентиляционного оборудования, после этого объект будет готов к введению в эксплуатацию. Надо пройти все лицензионные процедуры», — сказал Коледа.

Он отметил, что по ходу строительства возникли трудности — «как объективные, так и субъективные». В частности, они стали следствием роста цен на строительные ресурсы. Однако проблемы были решены, в том числе за счет своевременно выделенных федеральных средств.

В темпах строительства комплекса напрашивается аналогия со спортивными рекордами. Уж слишком быстро, как кажется со стороны, была проведена вся работа.

«Мы не считаем, что срок достаточно короткий, — парирует Коледа. — Можно было и быстрее, если бы не объективные сложности с подорожанием, как я уже говорил, материалов. Работаем!»

Собственного названия ФОК пока не имеет. Министр физкультуры и спорта Чувашии Василий Петров ожидает, что это «будет очень интересное наше национальное название». Он напомнил, что по программе «Демография» в рамках программы «Спорт — норма жизни» ранее в Чебоксарах был построен региональный центр по хоккею, а в селе Аликово построили бассейн. Петров назвал немаловажным то, что бассейн теперь будет и в Ишлеях. «У нас в республике проводится программа по обучению плаванию детей младших классов. Рядом — Волга, много разных хороших удобств. Детям надо уметь плавать, безопасно держаться на воде», — отметил он.

Особенно удачным глава ведомства считает то, что ФОК в Ишлеях находится рядом с общеобразовательной школой. «Очень здорово! Я рад, что район выделил участок рядом со школой. Здесь можно будет проводить уроки физкультуры, дети сразу после уроков могут пойти в секции. Все в шаговой доступности, это кластерный подход — когда все собрано в одном месте, это удобно, доступно. Пришли за ребенком в школу, вместе пошли и позанимались спортом. Занимайтесь спортом и все будет хорошо!» — заверил Петров.

КСТАТИ

Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» в 2022 году пройдет с 28 по 30 сентября в Кемерове. В 2014 году местом проведения форума были Чебоксары. Также он проходил в Москве, Казани, Саранске, Якутске, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске и Нижнем Новгороде.