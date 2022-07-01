В течение пяти лет в Чувашии будет построено 305 объектов на 110,8 млрд рублей

Об этом говорится в Комплексной программе по строительству (реконструкции) объектов на территории Чувашии на 2022–2026 годы, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета. Документ принят на вчерашнем заседании правительства.

В дальнейшем программа станет основой для формирования заявок органов исполнительной власти республики для привлечения бюджетных средств в рамках федеральной адресной инвестиционной программы, отметил вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов.

Глава Чувашии Олег Николаев подчеркнул, что комплексную программу важно реализовывать последовательно, с соблюдением сроков. При этом он допустил возможность внесения в нее изменений в будущем. «Программа не является догмой. Во-первых, появляются новые возможности, во-вторых, жизнь меняется, в том числе технологии, и здесь мы должны быть готовы оперативно вносить изменения и использовать вновь открывающиеся возможности, чтобы реагировать на обстоятельства, которые возникают в нашей жизнедеятельности», — сказал Олег Николаев.

По словам Дмитрия Краснова, на реализацию программы в 2022 году предусмотрено 5,4 млрд рублей, в 2023 году — 17,5 млрд рублей, в 2024 году — 21,3 млрд рублей. В разрезе отраслевых направлений больше всего объектов приходится на здравоохранение — 92 объекта на сумму 26,99 млрд рублей, коммунальное хозяйство — 45 на сумму 19,88 млрд рублей, физическую культуру и спорт — 29 объектов на 11,35 млрд рублей, дорожное хозяйство — 24 на 25,59 млрд рублей, жилищное строительство — 17 объектов на 2,4 млрд рублей.

В сфере образования за пять лет с привлечением федеральных средств планируется построить 11 объектов на сумму 8,66 млрд рублей, по части экологии — 15 объектов на 4,46 млрд рублей, туризма — 10 объектов на 1,06 млрд рублей, культуры — 6 объектов на 5,01 млрд рублей, социальной политики — 2 объекта на 0,71 млрд рублей. В числе прочих будут реализованы проекты комплексного развития сельских территорий, сообщает пресс-служба Администрации Главы республики.