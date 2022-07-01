Гарантийный фонд Чувашии выступает поручителем для предпринимателей

За первую половину года Гарантийный фонд Чувашии выдал субъектам малого и среднего предпринимательства поручительств на сумму в 670 млн рублей. Это позволило им привлечь около 2 млрд рублей кредитных средств.

Поручительская поддержка ежегодно растет — только в этом году на 12%. По словам вице-премьера — министра экономического развития и имущественных отношений Дмитрия Краснова, за два года фонд существенно докапитализирован, что позволило нарастить объемы поддержки бизнеса. Портфель поручительств на сегодня составляет 2,3 млрд рублей. Наиболее активно в фонд обращаются предприятия производства, оптовой и розничной торговли, строительства, сельского хозяйства.

Среди получателей гарантийной поддержки в текущем году 9 начинающих субъектов МСП и 5 самозанятых физических лиц. Среди муниципалитетов в лидерах Чебоксары, Батыревский район и Новочебоксарск, на долю которых приходится свыше 60% всех поручительств.

«При этом наиболее крупные гарантии привлекают предприниматели Цивильска и Мариинского Посада, — отмечает руководитель фонда Ольга Ланцова. Отрадно, что нет в Чувашии ни одного муниципального образования, где бы бизнес не воспользовался гарантийной поддержкой».