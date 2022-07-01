Полмиллиарда рублей получит Чувашия за эффективность работы органов власти

Средства направят на поддержку сельского хозяйства, здравоохранения и жилищной отрасли

Чуть более 520 млн рублей получит Чувашия на реализацию социально значимых проектов. Эти деньги в виде гранта выделены республике за выполнение по итогам прошлого года показателей оценки эффективности органов исполнительной власти, определенных Указом Президента России, сообщают в пресс-службе Администрации Главы Чувашии.

Как подчеркнул руководитель региона Олег Николаев, благодаря средствам выделенного гранта увеличивается поддержка широкого спектра категорий граждан. «Мы выстраиваем работу таким образом, чтобы реализовать задачи, поставленные Президентом, и оказывать комплексную поддержку семьям, испытывающим сложности», — в частности, отметил он. К слову, по итогам 2020 года Чувашия также была удостоена такого гранта, тогда его сумма была чуть меньше — 465 млн рублей.

«Это говорит о том, что в целом мы работаем достаточно слаженно, добиваемся поставленных целей, но нет предела совершенству, надо работать. Эти денежные средства мы можем направить на социально значимые проекты, исходя из приоритетов, которые выстроены на сегодняшний день», — подчеркнул Олег Николаев.

Как сообщил первый вице-премьер — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков, средства гранта будут распределены по трем направлениям — поддержка сельского хозяйства, модернизация первичного звена здравоохранения и поддержка жилищной отрасли. Так, 300 млн рублей выделят на частичное субсидирование приобретения сельхозтехники, еще 25 млн рублей — на строительство четырех ФАПов: в деревне Степное Тугаево Цивильского района, деревне Шигали Урмарского района, деревне Старые Шорданы Вурнарского района и в деревне Белая Воложка Яльчикского района. На господдержку строительства жилья планируется направить 199,3 млн рублей, в том числе 101,9 млн рублей — на обеспечение жильем семей, имеющих семь и более детей, и 97,4 млн рублей — на субсидирование льготного ипотечного кредитования с пониженной процентной ставкой.

«Все необходимые документы подготовлены. Как только все будет согласовано, средства максимально оперативно будут доведены», — добавил Михаил Ноздряков.