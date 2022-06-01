Чебоксарский экономический форум: генеральный директор Группы компаний ТЭП Елена Климашевская проанализировала работу сбытовых компаний на рынке энергетики Чувашии

23 июня в рамках Чебоксарского экономического форума «Курс на импортозамещение» состоялся круглый стол «Развитие и поддержка промышленной инфраструктуры в современных реалиях».

В ходе работы круглого стола состоялось обсуждение вопросов импортозамещения, поддержки предприятий промышленности, малого и среднего бизнеса в условиях санкций.

Руководители предприятий рассказали, с какими трудностями они сталкиваются, а также отметили, что санкции послужили новым толчком в развитии бизнеса, открылись новые пути решения проблем. Новые экономические условия оказались, так называемым «окном возможностей» для предприятий.

Генеральный директор Группы компаний Трансэнергопром Елена Климашевская рассказала о ценообразовании на розничном рынке электроэнергии. Она отметила, что ЧЭСК как гарантирующий поставщик всегда готов всесторонне поддержать бизнес республики, предоставить комфортные условия обслуживания и ценообразования. Отметим, что Чувашская Республика с ценой 5,43 руб./кВт.ч. занимает второе место среди регионов в Приволжском федеральном округе в 2022 году по привлекательности тарифов на электроэнергию для юридических лиц. Данный уровень тарифов был обеспечен за счет проводимой Кабинетом Министров Чувашской Республики работы в области стратегического развития энергетического сектора.

Она также обратила внимание, что Гарантирующий поставщик предоставляет клиентам право выбора одного из шести тарифов.