Чебоксарский экономический форум: генеральный директор Группы компаний ТЭП Елена Климашевская проанализировала работу сбытовых компаний на рынке энергетики Чувашии

23 июня в рамках Чебоксарского экономического форума «Курс на импортозамещение» состоялся круглый стол «Развитие и поддержка промышленной инфраструктуры в современных реалиях».
В ходе работы круглого стола состоялось обсуждение вопросов импортозамещения, поддержки предприятий промышленности, малого и среднего бизнеса в условиях санкций.
Руководители предприятий рассказали, с какими трудностями они сталкиваются, а также отметили, что санкции послужили новым толчком в развитии бизнеса, открылись новые пути решения проблем. Новые экономические условия оказались, так называемым «окном возможностей» для предприятий.
Генеральный директор Группы компаний Трансэнергопром Елена Климашевская рассказала о ценообразовании на розничном рынке электроэнергии. Она отметила, что ЧЭСК как гарантирующий поставщик всегда готов всесторонне поддержать бизнес республики, предоставить комфортные условия обслуживания и ценообразования. Отметим, что Чувашская Республика с ценой 5,43 руб./кВт.ч. занимает второе место среди регионов в Приволжском федеральном округе в 2022 году по привлекательности тарифов на электроэнергию для юридических лиц. Данный уровень тарифов был обеспечен за счет проводимой Кабинетом Министров Чувашской Республики работы в области стратегического развития энергетического сектора.
Она также обратила внимание, что Гарантирующий поставщик предоставляет клиентам право выбора одного из шести тарифов.
«Но лишь немногие потребители знают об этом, а большинство не догадываются о возможности перейти на более выгодные тарифы. Независимые энергосбытовые компании знают об этом. Но вам они об этом вряд ли расскажут, а будут говорить, что закупают электроэнергию на оптовом рынке и поэтому могут продать дешевле, чем Гарантирующий поставщик. Но, на самом деле, чаще всего независимые энергосбытовые компании даже не сменят вашего текущего поставщика, а только поменяют схему расчета, выбрав другой тариф», — подчеркнула генеральный директор Группы компаний Трансэнергопром.