Оркестр из Чебоксар выступил на Московском джаз-фестивале

…Еще недавно они стояли на одной сцене с Эдуардом Артемьевым, представив на суд знаменитого композитора собственное прочтение его киномузыки, и вот — снова «в бой». И хотя официально концертный сезон уже завершен, музыкантам Чувашской академической симфонической капеллы, а точнее созданному на ее основе оркестру эстрадной и джазовой музыки пока не до отдыха. Шутка ли — приглашение на Московский джазовый фестиваль, посвященный 100-летию российского джаза и собравший в самом сердце страны более 700 биг-бендов и джазменов из Бразилии, Индии, Кубы, Сербии, Турции, Армении, России и на неделю заставивший сердце нашей родины биться в ритмах свинга, бибопа и блюза.

По словам очевидцев, никогда еще на улицах Москвы не встречалось столько одновременно улыбающихся людей, недаром говорят, что тот, кто не любит джаз, не умеет наслаждаться жизнью. Они располагались за столиками кафетериев и на лужайках, кинув пледы прямо на траву, под навесами торговых павильонов и перед самой сценой в надежде поздороваться с полюбившимися артистами за руку. Кстати, аналогичные джазовые фестивали уже есть в Париже, Лондоне, Берлине, Токио и Копенгагене.

В Москве мероприятие подобного масштаба (достаточно перечислить имена его хедлайнеров, в числе которых такие величины как Лариса Долина, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Юрий Башмет, Евгений Маргулис) проводится впервые — как-никак в нынешнем году российскому джазу исполняется век. По такому случаю он в эти июньские дни звучал везде, где только можно — в парках «Зарядье» и «Музеон», в саду «Эрмитаж» и Новопушкинском сквере, в метро и даже на центральном рынке. Гостям из Чебоксар как победителям Первого всероссийского конкурса джазовых коллективов, попавшим в топ-100 и получившим диплом с подписью самого Игоря Бутмана, выпала честь выступать в одном из самых престижных и популярных среди туристов мест — на ВДНХ.

Джазовый оркестр, в который по замыслу дирижеров Мориса и Натальи Яклашкиных вошли самые молодые и энергичные музыканты капеллы, за полгода своего существования (впервые о нем услышали в январе) успел подготовить концерты «Вернисаж в стиле JAZZ», «TANGO FEST», «Великого Отечества сыны». Для исполнителей, чьим профилем являются жанры преимущественно академического направления (симфонии, концерты, сюиты), выдержать соревнование с теми, кто в джазе давно и как рыба в воде, дорогого стоит. Ведь по сравнению с бетховенскими или моцартовскими партитурами любая джазовая «вещь» — это не просто другой музыкальный язык, но и новые приемы игры, несколько иное самоощущение артиста на сцене, более высокая степень внутренней раскрепощенности (техника импровизации, без которой в джазе никуда, к этому располагает, ты будто сам становишься свободнее, легче на подъем). Тем шире поле для экспериментов, хотя, казалось бы, фантазия и так бьет ключом. Наталья Морисовна, например, превосходно поет, что в очередной раз продемонстрировала на фестивале, очаровав зал не только элегантностью дирижерского жеста, но и сочностью вокала.

Трудно не поддаться силе артистической харизмы и маэстро Мориса Николаевича, который буквально жонглирует стилями и жанрами, не желая идти проторенными путями и не придерживаясь в репертуарной политике каких-либо консервативных рамок. (Достаточно вспомнить такие оригинальные, вызвавшие бурный отклик у зрителей, программы капеллы как «От классики до рока», «Metallica Show c симфоническим оркестром», «Soundtrack Перезагрузка», впереди — работа над новым проектом «Симфо-фолк — музыка на все времена»).

Вот и 17 июня вместо безупречной классики с ее «собраньем стройных форм» с подмостков хлынули зажигательные, даже немного хулиганские композиции Дюка Эллингтона и Гленна Миллера, Барбры Стрейзанд и Коула Портера, Гарольда Арлена и Оскара Фельцмана. Оркестранты не только ловко справлялись с техническими трудностями партий и тонко чувствовали партнера, демонстрируя редкое умение работать в ансамбле, но и проникали в самую суть музыки, бережно берясь за каждый джазовый стандарт с его пряностью гармонических оборотов, озорной смещенностью акцентов и живостью мелодии, приправленной перцем блюзовых нот.