«Дудари» захватили в Чебоксары жалейки и кугиклы

Столица Чувашии встречает первых участников детской Фольклориады

Еще вчера в Чебоксары начали прибывать первые участники Всероссийской детской Фольклориады из Ханты-Мансийского и Ненецкого автономных округов, Магаданской и Томской областей, а также Алтайского края. Более 70 делегаций, в составе которых около 860 человек, ожидают организаторы сегодня. Ну а к 24 июня — дню торжественного открытия фестиваля в столице Чувашии — соберутся около 900 юных артистов из разных уголков страны, и еще 200 участников будут представлять нашу республику.

Как сообщают в Минкультуры Чувашии, участники добираются до Чебоксар автобусами, поездами и самолетами. Едут как отдельные исполнители, так и творческие коллективы. Каждый участник Фольклориады везет еще и музыкальные инструменты, костюмы. Так, образцовый самодеятельный коллектив «Дудари» из Томской области захватил с собой свирели, жалейки, окарины, кугиклы и ложки. А в «творческом багаже» «Тром-Аганских ребят» из Ханты-Мансийска — традиционная одежда обско-угорских народов, проживающих на территории Югры.

Юные артисты с большим волнением ждут в Чебоксарах открытия первой детской Фольклориады, как и заместитель директора Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова Андрей Беляев.

«Все участники — в предвкушении этого большого уникального события. Ведь на одной площадке соберутся представители из 77 регионов страны! — воодушевленно рассказал корреспонденту «СЧ» Андрей Александрович. — Все так тщательно готовились к Фольклориаде на протяжении нескольких месяцев. У коллективов постоянно возникали разные вопросы: как все будет проходить, какая намечена программа, что там с погодой в Чувашии, где они будут жить и на каких площадках выступать? Могу заверить — организаторы все подготовили. Кураторы делегаций, что называется, на низком старте и уже встречают своих «подопечных». Осталось только провести мероприятие на самом высоком уровне».

По словам Андрея Александровича, идея проведения детской Фольклориады родилась еще в прошлом году, когда в Башкортостане проходила Всемирная фольклориада. Каждая страна тогда могла представить только один коллектив. А потому возникла дилемма — каким образом в одном ансамбле представить все многообразие культур нашей огромной страны? «Вот и решили мы провести свою собственную Фольклориаду для детей, чтобы каждый регион имел возможность рассказать о своих культурных традициях, поделиться уникальным творчеством», — объяснил Андрей Беляев.

Еще одна цель — укрепление дружбы. Организаторы уверены, что дети из разных уголков страны обязательно подружатся друг с другом и, расставаясь, будут надеяться на новую встречу. Сплотит ребят и 25-я Всероссийская детская фольклорная ассамблея, что пройдет в рамках Фольклориады в Чебоксарах. По итогам ежегодного смотра детских и молодежных коллективов и солистов, являющихся хранителями народного фольклора, будут выбраны лучшие из лучших.