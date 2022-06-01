В Чувашии проиндексируют компенсацию «коммуналки» сельским специалистам

Ежемесячная компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, в том числе взносов на капремонт, а также приобретение твердого топлива сельским специалистам республики будет проиндексирована на 3,4%. Поправка в соответствующее постановление Кабинета министров утверждена на вчерашнем заседании правительства под председательством Главы республики Олега Николаева.

Речь идет как о действующих врачах, ветеринарах, педагогах, культурных и социальных работниках, так и о пенсионерах, проработавших в этих сферах на селе не менее 10 лет, пояснила министр труда и социальной защиты Алена Елизарова. Предлагаемое увеличение соответствует среднему индексу изменения размера платы за «коммуналку», вносимой населением республики. Оно установлено распоряжением федерального правительства от 30 октября 2021 года с учетом объема средств, предусмотренного республиканским бюджетом. На 2022 год сумма этих средств с учетом индексации с 1 июля с. г. составляет 225,8 млн рублей.

ЦИФРА 225,8 млн рублей направляется на ежемесячную компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, в том числе взносов на капремонт, а также приобретение твердого топлива сельским специалистам

На заседании принят проект поправок в республиканский закон об установлении границ муниципальных образований. По докладу вице-премьера — министра строительства, архитектуры и ЖКХ Павла Данилова, речь идет об описании границ Аликовского, Батыревского, Канашского муниципальных округов и Канашского городского округа. Поправки связаны с преобразованием районов и поселений в муниципальные округа. Их границы при этом не изменяются, права обладателей недвижимости не затрагиваются.

В Чувашии самая низкая в стране младенческая смертность

Утвержден государственный доклад о состоянии здоровья населения Чувашии в 2021 году, который представил вице-премьер — министр здравоохранения Владимир Степанов. Год выдался непростым — в разгаре была пандемия коронавируса, однако отрасль не остановилась в развитии. Продолжилось укрепление материально-технической и кадровой базы. В целом финансирование отрасли за два последних года увеличилось на 30%. На 11% выросли расходы в расчете на одного человека. На модернизацию первичного звена направлено более 800 млн рублей. Построено 53 объекта, в том числе 5 ФАПов — там, где их раньше не было. Республика в лидерах по цифровизации здравоохранения: по итогам 2021 года на пятом месте в стране, по рейтингу пяти месяцев 2022 — на втором месте.

В то же время вызывает озабоченность рост общей смертности в 2021 году — на 1,6 тыс. больше, чем в предыдущем. Однако по числу летальных исходов по ряду заболеваний отмечается снижение. Это, прежде всего, сердечно-сосудистые болезни, а также внешние причины смерти. В Чувашии самая низкая в стране младенческая смертность.

Олег Николаев обратил внимание на оздоровление людей как на один из важных факторов снижения заболеваемости. Речь идет о физической активности, расширении образовательного кругозора, связанного со здоровым образом жизни и других. И тут есть поле деятельности для других министерств и ведомств, указал Глава.

На заседании принято постановление о реорганизации Канашского транспортно-энергетического техникума. Как доложил министр образования и молодежной политики Дмитрий Захаров, к учебному заведению присоединяется Канашский строительный техникум. Реорганизация предполагает устранение дублирования в профессиональной подготовке рабочих и служащих среднего звена и более эффективное использование учебной базы. С учетом этого на базе реорганизуемого заведения созданы новые современные учебные площадки. Олег Николаев отметил необходимость системного подхода в организации профессионального образования.

Вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов представил проект изменений в республиканскую программу развития туризма и индустрии гостеприимства. Уточняются, в частности, объемы финансирования программы на период 2022–2024 годов, которые составят порядка 2,5 млрд рублей, что почти на 600 млн больше прежнего. Предусматриваются новые мероприятия по строительству ряда объектов туристической инфраструктуры на территориях муниципалитетов.

На заседании приняты изменения в ряд действующих правительственных документов.