Дни приема граждан по личным вопросам руководителями органов власти в июле

Бедертдинов Эмир Нуртдинович — министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики — 04.07

Артамонов Сергей Геннадьевич — заместитель председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — министр сельского хозяйства — 11.07

Ноздряков Михаил Геннадьевич — первый заместитель председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — министр финансов — 18.07

Колебанова Надежда Владимировна — руководитель Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам — 25.07

Личный прием граждан руководителями органов исполнительной власти проводится по вопросам, отнесенным к их компетенции по адресу: г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д. 36, каб. 2.

Время приема: 16.00–18.00 час. Предварительная запись по телефонам: 39-36-43, 56-50-09, 62-34-53.