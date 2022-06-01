Проект логопеда из Чувашии — среди лучших

Во время Петербургского международного экономического форума наградили победителей XIX Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». В числе 81 автора лучших молодежных проектов, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, оказалась учитель-логопед чебоксарского детского сада № 122 «Солнечный лучик» Елена Антонова. Педагог получила специальный приз конкурса в номинации «Моя педагогическая инициатива» за проект «Шаг из круга», который поможет детям с особенностями здоровья социализироваться с помощью авторских коррекционно-развивающих методик. Благодаря разработке Елена Антонова сможет стать участницей образовательной программы «Управление проектами и развитие территорий» Мастерской управления «Сенеж».